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على هامش المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة تحت شعار "تواصل وتكامل"

مفتي البوسنة والهرسك لـ”المواطن”: نتواصل ونتكامل لنثبت القيم الإسلامية في عالمنا الإسلامي

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
مفتي البوسنة والهرسك لـ”المواطن”: نتواصل ونتكامل لنثبت القيم الإسلامية في عالمنا الإسلامي
المواطن - ولاء المطرفي

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توجه رئيس العلماء المفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك؛ الدكتور حسين كفازوفيتش بالشكر لقيادة المملكة على تنظيم المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل”، لأهميته البالغة في هذا الوقت وفي ظل التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

مناقشة عدة قضايا

وقال الدكتور حسين كفازوفيتش لصحيفة “المواطن“: “يسرني أنني هنا لأحضر هذا المؤتمر المهم في هذه الأيام، وأمامنا قضايا مختلفة من بينها التطرف الديني وهناك الشذوذ الجنسي وهناك حقوق الإنسان”.

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شرف كبير

وأضاف “يسرني أننا اجتمعنا هنا من مختلف دول العالم الإسلامي كي نناقش هذه القضايا وإن شاء الله نتواصل ونتكامل بجهودنا الإسلامية حتى نثبت القيم الإسلامية في عالمنا الإسلامي، ونحن من البوسنة والهرسك نشترك في هذا ولنا شرف كبير أن وزير الشؤون الإسلامية في المملكة قد دعانا إلى هذا المؤتمر الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونحن نشكرهم شكرا جزيلا على هذا المؤتمر”.

انطلاق المؤتمر الإسلامي

وبالأمس، انطلقت فعاليات المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” حيث استقبل وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ الوفود المشاركة بالمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة.

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