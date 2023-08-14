مفتي الهند: مؤتمر تواصل وتكامل يعكس رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف

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أكد مفتي ورئيس المجلس الإسلامي في جمهورية الهند الشيخ أصغر علي السلفي، أن توصيات المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل”، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عكست الفكرة العظيمة والرسالة الخالدة الخاصة بالإسلام وهي البعد عن التطرف والإرهاب والتشدد وما إلى ذلك.
وأضاف السلفي في تصريحات لصحيفة “المواطن“، أن المؤتمر يؤكد أن لا صلة للإسلام بأي إرهاب في العالم أو أي تشدد يحدث، مؤكدًا أن الإسلام والمؤتمر والحاضرين فيه بريئون من هذا التطرف.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر ومثله من المؤتمرات مفيدة للغاية للإنسانية جمعاء، لافتًا إلى أن توصيات المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” كلها نافعة وملائمة للأمة الإسلامية والإنسانية كلها.
وأكد أن هذا ليس غريبًا من السعودية مملكة التوحيد والإنسانية والخير، مشيرًا إلى أن مؤتمر تواصل وتكامل يكسب ثقة نظرًا لعقده بمكة المكرمة أقدس بقعة في العالم.