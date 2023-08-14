Icon

بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة Icon بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المبنى المنهار اليوم Icon كريستيانو رونالدو يغيب عن تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق Icon أسعار القمح تقفز بعد قصف روسيا سفينة في البحر الأسود Icon سحب فيلم باربي رسميًا من قاعات السينما الجزائرية Icon مالكوم يسجل ثاني هاتريك في افتتاحية دوري روشن Icon إلغاء رحلة دولية و32 محلية في أستراليا بسبب صراخ راكب Icon الاتحاد يستهل مباريات الدوري السعودي بثلاثية في الرائد Icon هاتريك مالكوم يُهدي الهلال أول 3 نقاط بـ دوري روشن Icon ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أنه مفيد للأمة الإسلامية والإنسانية

مفتي الهند: مؤتمر تواصل وتكامل يعكس رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
مفتي الهند: مؤتمر تواصل وتكامل يعكس رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف
المواطن - ولاء المطرفي

مواضيع ذات علاقة

أكد مفتي ورئيس المجلس الإسلامي في جمهورية الهند الشيخ أصغر علي السلفي، أن توصيات المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل”، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عكست الفكرة العظيمة والرسالة الخالدة الخاصة بالإسلام وهي البعد عن التطرف والإرهاب والتشدد وما إلى ذلك.

وأضاف السلفي في تصريحات لصحيفة “المواطن“، أن المؤتمر يؤكد أن لا صلة للإسلام بأي إرهاب في العالم أو أي تشدد يحدث، مؤكدًا أن الإسلام والمؤتمر والحاضرين فيه بريئون من هذا التطرف.

قد يهمّك أيضاً
السفارة في النيبال للمواطنين: 5 آلاف دولار حد أقصى لحيازة المال النقدي

السفارة في النيبال للمواطنين: 5 آلاف دولار حد أقصى لحيازة المال النقدي

ريف يستهدف إنتاج أكثر من 7000 طن عسل في السنة

ريف يستهدف إنتاج أكثر من 7000 طن عسل في السنة

مؤتمر مفيد للإنسانية

وأشار إلى أن هذا المؤتمر ومثله من المؤتمرات مفيدة للغاية للإنسانية جمعاء، لافتًا إلى أن توصيات المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” كلها نافعة وملائمة للأمة الإسلامية والإنسانية كلها.

وأكد أن هذا ليس غريبًا من السعودية مملكة التوحيد والإنسانية والخير، مشيرًا إلى أن مؤتمر تواصل وتكامل يكسب ثقة نظرًا لعقده بمكة المكرمة أقدس بقعة في العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم