Icon

السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته Icon مدينة صينية تتحول للون الأصفر وتختفي ملامحها Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد Icon كوريا الشمالية تمنع مواطنيها من لف السجائر لسبب غريب Icon مفتي تشاد: مؤتمر تواصل وتكامل يثمر لجمع كلمة المسلمين Icon لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية Icon الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر Icon الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة Icon الضباب يغطي أجواء الباحة في مشهد أخاذ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن جهود السعودية في نشر الوسطية واضحة

مفتي تشاد: مؤتمر تواصل وتكامل يثمر لجمع كلمة المسلمين

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
مفتي تشاد: مؤتمر تواصل وتكامل يثمر لجمع كلمة المسلمين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور محمد الحلو، أن جهود السعودية في نشر الوسطية والاعتدال واضحة كوضوح الشمس في جميع دول العالم، ونشاهد دعاتها الذين يجوبون العالم؛ لتوضيح الطريق السليم للناس، مشيرًا إلى أن مؤتمر “تواصل وتكامل” نرى فيه طريقًا واضحًا لجمع كلمة المسلمين.

تواصل بين المسلمين

وقال مفتي تشاد: إن مؤتمر “تواصل وتكامل” نرى فيه طريقًا واضحًا لجمع كلمة المسلمين، فعندما يكون هناك تواصل بين المسلمين، لاسيما على مستوى علماء الإسلام وعلى هذا الأمة تسير في طريق إلى جمع كلمتهم؛ لأن العلماء إذا اجتمعت كلمتهم بدون شك تجتمع كلمة من يتبعهم من الأعيان.

قد يهمّك أيضاً
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

موعد إيداع دعم أغسطس من حساب المواطن

موعد إيداع دعم أغسطس من حساب المواطن

مؤتمر تواصل وتكامل

وأضاف أن من ثمرات هذا المؤتمر الإسلامي اجتماع علماء الأمة على كلمة واحدة وتحت طاولة واحدة وبجوار البيت الحرام الذي انطلق منه نور الإسلام وانتشر للناس كافة، قال تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى” فتعاونوا في هذه الآية هو التواصل والترابط عبر العلماء والمفكرين والباحثين؛ ولذلك هذا المؤتمر بداية لبنة لجمع شمل المسلمين والمملكة سبَّاقة في ذلك بقيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووليِّ عهده الأمير محمد بن سلمان فجزاهما الله خيرًا.

نشر الوسطية والاعتدال

ولفت الشيخ أحمد إلى أن جهود السعودية في نشر الوسطية والاعتدال واضحة كوضوح الشمس في جميع دول العالم، من خلال دعاتها الذين يجوبون العالم؛ لتوضيح الطريق السليم للناس، وكذلك من الجهود طباعة ونشر كتاب الله الكريم بلغات عالمية ونشرها السنةَ النبويةَ المطهرةَ من خلال توزيع الكتب العلمية المفيدة ونسأل الله أن يجزيَ قيادة الملكة على جهودها العظيمة للإسلام والمسلمين.

مؤتمر تواصل وتكامل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
الرياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية...

الرياضة
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السعودية اليوم
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
السعودية اليوم

توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في...

السعودية اليوم
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

وظائف