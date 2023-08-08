Icon

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد Icon السفارة السعودية بتايلند تغلق أبوابها الاثنين المقبل Icon مفتي جنوب ألبانيا يشكر قيادة السعودية لرعايتها له Icon افتتاح طريق عقبة شعار 6 صفر Icon أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7% Icon فرحة أحد الخريجين بمكافحة المخدرات مع إخوته الصغار Icon “الموارد” تعلن توزيع 22.5 مليون ريال أرباحاً نقدية Icon تراث ثقافي ضخم ومتنوع يعكس عُمق التاريخ السعودي Icon نتائج العنف الأسري وتبعاته تتجاوز الأسرة والمعنِّف والمعنَّف Icon موجة حارة تضرب الشرقية والحرارة تصل لـ 48 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أجرى عملية تكميم للمعدة بأحد مستشفيات الرياض

مفتي جنوب ألبانيا يشكر قيادة السعودية لرعايتها له

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
مفتي جنوب ألبانيا يشكر قيادة السعودية لرعايتها له
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه مفتي جنوب ألبانيا الشيخ بليدار شكره لقيادة السعودية على اللفتة الأبوية ورعايتهم واهتمامهم بحالته الصحية، بعدما أجرى عملية تكميم للمعدة.

وقال الشيخ بليدار في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: أوجه شكري لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مساعدتهم للمسلمين في جميع أنحاء العالم”.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال

ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال

آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي

آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي

كما تقدم بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمبادرته لإيصاله للسعودية لإجراء عملية تكميم المعدة، والتي كان يفكر فيها لسنوات عديدة ليتحقق على الأرض المباركة التي تعد بيتًا لجميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

مبادرة آل الشيخ

جدير بالذكر أن المفتي بليدار كان قد التقى بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ خلال زيارته الرسمية للجبل الأسود قبل أسبوعين، ووعد الوزير المفتي بإجراء عملية تكميم للمعدة، وقد لاقت مبادرة الوزير إشادة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين ثمنوا هذه المبادرة الكريمة واللفتة التي تجسد مكانة العلماء والعناية بهم.

من جهته، اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على صحة مفتي محافظة دافينا بجمهورية ألبانيا الشيخ بليدار خلال زيارته له في غرفته بأحد مستشفيات الرياض، التي وصلها لإجراء عملية تكميم للمعدة، لإنهاء معاناته مع السمنة، وذلك عقب إجراء الفحوصات الأولية قبيل إجراء العملية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات
العالم

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد...

العالم
تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
السعودية اليوم

تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية...

السعودية اليوم
الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى...

آخر الاخبار
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية بـ 46 درجة مئوية
السعودية اليوم

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم...

السعودية اليوم
ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة
السعودية اليوم

ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ...

السعودية اليوم
الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية
آخر الاخبار

الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية

آخر الاخبار
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية
السعودية اليوم

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

السعودية اليوم
ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام
العالم

ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام

العالم