مفتي جنوب ألبانيا يشكر قيادة السعودية لرعايتها له

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وجه مفتي جنوب ألبانيا الشيخ بليدار شكره لقيادة السعودية على اللفتة الأبوية ورعايتهم واهتمامهم بحالته الصحية، بعدما أجرى عملية تكميم للمعدة.
وقال الشيخ بليدار في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: أوجه شكري لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مساعدتهم للمسلمين في جميع أنحاء العالم”.
كما تقدم بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمبادرته لإيصاله للسعودية لإجراء عملية تكميم المعدة، والتي كان يفكر فيها لسنوات عديدة ليتحقق على الأرض المباركة التي تعد بيتًا لجميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن المفتي بليدار كان قد التقى بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ خلال زيارته الرسمية للجبل الأسود قبل أسبوعين، ووعد الوزير المفتي بإجراء عملية تكميم للمعدة، وقد لاقت مبادرة الوزير إشادة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين ثمنوا هذه المبادرة الكريمة واللفتة التي تجسد مكانة العلماء والعناية بهم.
من جهته، اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، على صحة مفتي محافظة دافينا بجمهورية ألبانيا الشيخ بليدار خلال زيارته له في غرفته بأحد مستشفيات الرياض، التي وصلها لإجراء عملية تكميم للمعدة، لإنهاء معاناته مع السمنة، وذلك عقب إجراء الفحوصات الأولية قبيل إجراء العملية.
فيديو | مفتي جنوب ألبانيا: شكرًا لقيادة المملكة على اللفتة الأبوية ورعايتهم واهتمامهم بحالتي الصحية#الإخبارية pic.twitter.com/Y7nWQvoMKK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 8, 2023