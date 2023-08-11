مفتي لبنان: جهود السعودية في نشر الوسطية والاعتدال لا تعد ولا تحصى

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن المؤتمر الدولي الذي يجمع بين أبناء الأمة الإسلامية وفي جوار البيت الحرام له أهمية كبرى فيما يتضمن من محاور تحمل الكثير من المعاني الإسلامية السامية، فهو وسيلة لتوثيق روابط التعاون بين أبناء الأمـة الإسلاميـة، ومظهر لإبراز التضامن والوئام بين المسلمين، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية في نشر الوسطية والاعتدال وترسيخ مبدأ التسامح والسلام والتي لا تعد ولا تحصى.

مؤتمر إسلامي بمكة

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة تنظيم المملكة المؤتمر الدولي (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم ” تواصل وتكامل”) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ويقام بمكة المكرمة خلال الفترة 26 – 27 / 1 / 1445هـ، وتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة 85 دولة يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات والجمعيات الإسلامية.

وقال إن الإسلام دين الاعتدال، وينكر الغلو والتطرف وخصوصاً باسم الدين ويدعو إلى الوسطية والاعتدال والمحبة والتعاون بين الشعوب، مشيراً إلى أنه ينبغي علينا أن نكون أمناء على الوسطية في حياتنا العامة والخاصة بلا تشدد، ولا تفلت، ولا غلو، ولا تطرف.

جهود السعودية

ولفت مفتي لبنان الانتباه إلى جهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال وفي ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الحق والعدل في العالم، وكذلك التوعية بمنهج الوسطية والاعتدال، مثمناً حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على بذل الجهود للم الشمل العربي والإسلامي والعمل على وحدة الصف والتلاحم