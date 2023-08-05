مقاتلة روسية تعترض مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن اعتراض طائرة مقاتلة روسية من طراز “سو-30” لمسيرة أمريكية من طراز “MQ-9A Reaper” فوق البحر الأسود.

اعتراض مسيرة أمريكية

وقال مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، إن مقاتلة روسية من طراز “سو-30” قد حلقت فوق البحر الأسود لاعتراض مسيرة أمريكية، وذلك منعًا لانتهاك المجال الجوي لحدود البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته اليوم: “في 5 أغسطس 2023، رُصد هدف جوي يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية بوسائل التحكم في المجال الجوي الروسية على البحر الأسود”.

منع انتهاك حدود الدولة الروسية

وأضافت: “لتحديد ماهية الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت مقاتلة من طراز “سوخوي–30” تابعة لقوات الدفاع الجوي، حيث حدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز “MQ-9A Reaper””.

وأكدت الوزارة أن المسيرة الأجنبية التفت وعادت أدراجها مبتعدة عن حدود دولة روسيا الاتحادية عندما اقتربت منها الطائرة المقاتلة الروسية، التي منعت أي انتهاك لحدود البلاد، وعادت إلى قاعدتها بسلام”.

القواعد الدولية للمجال الجوي

وشددت الدفاع الروسية على أن مقاتلتها حلقت بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، امتثالًا للإجراءات الأمنية.