Icon

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة كوتاباتو الفلبينية Icon صدمة ساديو ماني بعد رؤية لاجامي بقميص الفتح Icon العاصفة ساولا تتحول إلى إعصار قوي في الفلبين Icon قادة السعودية يبذلون الغالي والنفيس لإعمار الحرمين الشريفين Icon جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم Icon أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت Icon مقترح بإنشاء كافتيريات بأسعار رمزية في المدارس Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.9 ريال Icon أمطار غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تباع فيها وجبات متكاملة للطلاب

مقترح بإنشاء كافتيريات بأسعار رمزية في المدارس

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
مقترح بإنشاء كافتيريات بأسعار رمزية في المدارس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انقضى الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد الذي انطلق يوم الأحد الماضي، بانتظام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام في المدارس، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

ولأن العقل السليم في الجسم السليم، تهتم وزارة التعليم بالمواد الغذائية التي تقدمها المقاصف المدرسية للطلاب والطالبات، فضلًا عن الجانب التوعوي لأولياء الأمور في المنازل عند إعداد وجبات أبنائهم قبل التوجه للمدرسة.

قد يهمّك أيضاً
19 ألف وظيفة صحية شاغرة ولا توظيف أو إعلان!

19 ألف وظيفة صحية شاغرة ولا توظيف أو إعلان!

لقطات لهطول أمطار الخير على الحرم المكي

لقطات لهطول أمطار الخير على الحرم المكي

وجبات متكاملة

وفي هذا السياق، تمنى أستاذ التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل وجود كافتيريا بأسعار رمزية في المدارس تباع فيها وجبات متكاملة تتضمن: شوربة بيض فواكه حليب طازج خبز ولا يتجاوز السعر 2 ريال للوجبة.

وتابع أن: كافتيريا الجامعة تبيع الطعام بأسعار مخفضة، حيث إن الطالب غير ملزم بدفع مبالغ طائلة للفطور فهناك شركات أغذية متخصصة يمكنها إنتاج كميات كبيره بأسعار رخيصة جدًّا.

مواد ممنوعة في المقصف

ومنعت وزارة التعليم، 23 مشروبًا ومواد غذائية، من التوريد الى المقاصف المدرسية، سعيًا إلى تعزيز الصحة والسلامة الوقائية للطلاب والطالبات، والتأكيد على توريد مواد غذائية ذات قيمة غذائية، تعود على الطلاب بالفائدة.

ومن بين المواد التي يمنع توريدها للمدارس، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والحليب والزبادي المطعم بالنكهات الصناعية، والفلافل المقلية، والشبس والمواد المغلية بحرارة عالية، والسكريات اللاصقة، والمكونة من الأصباغ، والماينوز، والكروسان بكافة أنواعه، والفول السوداني للمرحلة الابتدائية، والشيكولاتة بجميع أنواعها، أو ما هو مغطى بالشيكولاتة، والمخللات.

المواد المسموح ببيعها في المقصف

فيما دعت الوزارة عموم إدارات التعليم، إلى توريد المواد الغذائية التي تتوفر فيها قيمة غذائية تعود بالنفع على الطلاب والطالبات، ومن ذلك التمور والفواكه المجففة، والساندويتشات والفطائر التي تحتوي على الجبن واللبنة، والعسل والزبدة والحمص، والأطباق الشعبية التي مكوناتها الرئيسة الحبوب، مثل القمح والأرز والبر والذرة، والحليب والحليب الساخن والعصائر الطبيعية 100% من غير عبوات زجاجية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 5 مدن

وظائف
انخفاض أرباح “الجوف” 31% إلى 4.7 مليون ريال
السوق

انخفاض أرباح “الجوف” 31% إلى 4.7 مليون...

السوق
منصور الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الإعلام
المجتمع

منصور الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة...

المجتمع
12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5
السعودية اليوم

12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

السعودية اليوم
انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية اليوم بـ4 مباريات
آخر الاخبار

انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية...

آخر الاخبار
إصابة حسان تمبكتي قد تعرقل انتقاله لـ الاتحاد
الرياضة

إصابة حسان تمبكتي قد تعرقل انتقاله لـ...

الرياضة
صفقة واحدة تضع إدارة الحائلي أمام الانتقادات
الرياضة

صفقة واحدة تضع إدارة الحائلي أمام الانتقادات

الرياضة
موعد بدء صيانة طريق الملك عبدالله بالدمام
السعودية اليوم

موعد بدء صيانة طريق الملك عبدالله بالدمام

السعودية اليوم