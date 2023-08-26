مقترح بإنشاء كافتيريات بأسعار رمزية في المدارس

انقضى الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد الذي انطلق يوم الأحد الماضي، بانتظام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام في المدارس، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

ولأن العقل السليم في الجسم السليم، تهتم وزارة التعليم بالمواد الغذائية التي تقدمها المقاصف المدرسية للطلاب والطالبات، فضلًا عن الجانب التوعوي لأولياء الأمور في المنازل عند إعداد وجبات أبنائهم قبل التوجه للمدرسة.

وجبات متكاملة

وفي هذا السياق، تمنى أستاذ التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل وجود كافتيريا بأسعار رمزية في المدارس تباع فيها وجبات متكاملة تتضمن: شوربة بيض فواكه حليب طازج خبز ولا يتجاوز السعر 2 ريال للوجبة.

وتابع أن: كافتيريا الجامعة تبيع الطعام بأسعار مخفضة، حيث إن الطالب غير ملزم بدفع مبالغ طائلة للفطور فهناك شركات أغذية متخصصة يمكنها إنتاج كميات كبيره بأسعار رخيصة جدًّا.

مواد ممنوعة في المقصف

ومنعت وزارة التعليم، 23 مشروبًا ومواد غذائية، من التوريد الى المقاصف المدرسية، سعيًا إلى تعزيز الصحة والسلامة الوقائية للطلاب والطالبات، والتأكيد على توريد مواد غذائية ذات قيمة غذائية، تعود على الطلاب بالفائدة.

ومن بين المواد التي يمنع توريدها للمدارس، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والحليب والزبادي المطعم بالنكهات الصناعية، والفلافل المقلية، والشبس والمواد المغلية بحرارة عالية، والسكريات اللاصقة، والمكونة من الأصباغ، والماينوز، والكروسان بكافة أنواعه، والفول السوداني للمرحلة الابتدائية، والشيكولاتة بجميع أنواعها، أو ما هو مغطى بالشيكولاتة، والمخللات.

المواد المسموح ببيعها في المقصف

فيما دعت الوزارة عموم إدارات التعليم، إلى توريد المواد الغذائية التي تتوفر فيها قيمة غذائية تعود بالنفع على الطلاب والطالبات، ومن ذلك التمور والفواكه المجففة، والساندويتشات والفطائر التي تحتوي على الجبن واللبنة، والعسل والزبدة والحمص، والأطباق الشعبية التي مكوناتها الرئيسة الحبوب، مثل القمح والأرز والبر والذرة، والحليب والحليب الساخن والعصائر الطبيعية 100% من غير عبوات زجاجية.