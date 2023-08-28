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أثره بركة وعيشة راضية

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها
المواطن - فريق التحرير

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يعدُّ المصروف الشهري أحد المتطلبات الأساسية للزوجة، التي يختلف فيه كثير من الأزواج، فبعضهم يرى أن الواجب هو توفير المأكل والمشرب والمسكن والمتطلبات الضرورية ولا يشترط إعطاء المال، بينما يرى آخرون أن المصروف الشهري حق من حقوق الزوجة غير الموظفة.

راتب شهري للزوجة

وفي هذا السياق، شارك الشاعر فواز اللعبون متابعيه مقترحًا قال فيه: أقترح على كل زوج نبيل أن يخصص لزوجته غير الموظفة مبلغًا شهريًّا مقطوعًا ترفه به عن نفسها ولو قَلّ، هذا غير مصروف البيت، والنفقة الواجبة.

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وأضاف: أعرف أن لديك أولويات وقروضًا، لكن اجعل إكرام زوجتك من أولوياتك، وسترى أثر ذلك بركةً في مالك وفيها، ابدأ من هذا الشهر بنفس راضية، وعقباك عيشة راضية.

تفاعل بين المتابعين

وحظي المقترح بتفاعل بين رواد منصة إكس، حيث قالت سماح الأحمدي مطالبة بإعطاء الزوجة الموظفة أيضًا: إيش معنى الموظفة ما تاخذ ليش خصصت غير الموظفة ترى الموظفة تسوي كل شي تسويه ربة المنزل.

وعلق آخر: تستاهل الغالية وأيضًا لا تنسى أمك وأبوك أحسن إليهم ولا تحسسهم بتفضيل زوجتك عليهم ترى لهم عليك حقوق. ربنا يعيننا على بر والدينا والإحسان إلى أهلنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارًا. آمين.

المعاملة الحسنة والكلمة الطيبة

وأضافت سلوى: كلام جميل وأيضًا سيرى أثره في تقديرها له وحسن تعاملها معه، وتابعت أخرى: واللي راتبه قليل كيف يعطيها؟ المعاملة الحسنة والكلمة الطيبة تنزل على القلب كالبلسم أهم من المصروف، عشت مع زوجي سنوات طويلة عمري ما فكرت في المصروف أهم شيء حبه واحترامه لي وأنه ما قصر معي في أي شيء وإذا احتجت قال خذي وش تبي المرأة أكثر من كذا اللهم لك الحمد والشكر.

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