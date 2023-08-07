مقتل بريطاني إثر حريق بطارية دراجته الكهربائية

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قتل رجل إثر حريق بطارية دراجته الكهربائية في منزله خلال شحنها في لندن.
وبحسب تقارير إعلامية، هرع رجال الإطفاء إلى منزل في كنتيش تاون، شمال غربي لندن، بعد الساعة 7 صباحًا من يوم أمس الأحد، في أعقاب تلقيهم 13 مكالمة بشأن حريق، استغرق إطفاؤه أكثر من ساعتين.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم إرسال 10 سيارات و70 رجل إطفاء، لإنقاذ الرجل وهو رب أسرة، توفي في الحريق الذي دمر منزله بالكامل، وتسبب بأضرار في بيوت أخرى بذات المبنى.
وتمكن 5 أشخاص من مغادرة المبنى قبل وصول فريق الإطفاء الذي عثر لاحقًا على رجل في الطابق الأرضي من العقار، متوفًى من جراء الحروق التي أصيب بها، واستنشاقه للدخان.
وأفادت التحقيقات الأولية في الحادث، بأن الحريق قد نجم على الأغلب عن خلل في بطارية الدراجة الكهربائية التي كان يجري شحنها، وعثر عليها في العقار.
ونظم المستأجرون في المبنى حملة لجمع التبرعات لصالح العائلة التي فقدت معيلها، وتعرض منزلها لخراب كبير.