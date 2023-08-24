مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم

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أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها شنت ليلاً عملية عسكرية خاصة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، مؤكدة أنها أدت إلى مقتل جنود روس وتم خلالها رفع العلم الأوكراني.
وقال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تليغرام: “تكبد العدو خسائر بشرية ومادية ورفرف العلم الوطني مجدداً فوق القرم الأوكرانية”.
وأوضح أن وحدات من القوات الخاصة قامت بإنزال في بلدتي أولينيفكا وماياك في غرب القرم قبل أن تغادرها من دون تسجيل خسائر في صفوفها.