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انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص

مقتل شخصين بعد اجتياح إعصار إداليا لـ فلوريدا

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
مقتل شخصين بعد اجتياح إعصار إداليا لـ فلوريدا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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واصل إعصار إداليا تعزيز قوته في طريقه نحو ساحل فلوريدا، فيما سقط قتيلان نتجية العاصفة القوية حيث يحمل الإعصار المكثف من الفئة الأولى الآن رياحًا تبلغ سرعتها 90 ميلاً في الساعة، وفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأعاصير.

إعصار إداليا

وتتراوح سرعة رياح الأعاصير من الفئة الثانية من 96 ميلاً في الساعة إلى 110 أميال في الساعة، فيما لقي شخصان حتفهما في حادثين منفصلين خلال ظروف عاصفة شديدة ناجمة عن إعصار إداليا هذا الصباح. ستيف جاسكينز.

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وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن هاتين الحالتين الأوليين اللتين يتم رصدهما بعد اجتياح إيداليا.

مقتل شخصين

وقُتل رجل يبلغ من العمر 59 عامًا من غينزفيل، حيث كان يقود شاحنة صغيرة من طراز تويوتا، وسط أمطار كثيفة، اليوم الأربعاء، عندما انحرف السائق وانحرف على الجانب الشمالي من طريق الولاية رقم 20، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الطوارئ الأمريكية.

وسقط القتيل الثاني سبرينج هيل، البالغ من العمر 40 عامًا، عندما كان يقود شاحنة صغيرة في الساعة 6:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي على طريق سانت جو في مقاطعة باسكو، شرق الطريق السريع 75، أثناء الطقس العاصف. وكان السائق يسير بسرعة كبيرة بسبب العاصفة.

August 30, 2023, JENA, FLORIDA, United States: Jena (United States), 30/08/2023.- A fallen power pole after Hurricane Idalia made landfall near Keaton Beach, Florida, USA, 30 August 2023. Hurricane Idalia makes landfall in Florida as a Category 3 storm with winds of 125 mph. (tormenta) (Credit Image: © Cristobal Herrera-Ulashkevich/EFE via ZUMA Press)

قوة إعصار إداليا

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص فى ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار إداليا الذى ضرب ساحل الولاية، ووفقًا لموقع “PowerOutage”، بقي أكثر من 161 ألفًا من سكان الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد بدون كهرباء.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن إعصار إداليا ضرب ساحل فلوريدا. وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتحرك الإعصار الآن بسرعة 30 كيلومترًا في الساعة، وتصل سرعة الرياح إلى 205 كيلومترات في الساعة.

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