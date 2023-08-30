مقتل شخصين بعد اجتياح إعصار إداليا لـ فلوريدا خطة الويكند جاهزة احجز الفعالية وعيشها صاعقة رعدية تضرب عمودًا كهربيًّا بالدرب السعودية تعزز مكانتها الدبلوماسية بإقامة علاقات مع 6 دول جديدة حظر السكاكين والمناجل المستوحاة من أفلام الزومبي في بريطانيا معركة ضارية مع تمساح ضخم حطم الرقم القياسي لقطات لشلال وادي الحياد بعقبة ضلع بعد أمطار عسير إرجاء التمديد لليونيفيل جنوب لبنان بسبب خلافات داخل مجلس الأمن المحميات الملكية.. من عبء على خزينة الدولة إلى مصدر دخل قومي نقطة مهمة يجب التفكير فيها قبل تملك المنزل بتمويل عقاري
واصل إعصار إداليا تعزيز قوته في طريقه نحو ساحل فلوريدا، فيما سقط قتيلان نتجية العاصفة القوية حيث يحمل الإعصار المكثف من الفئة الأولى الآن رياحًا تبلغ سرعتها 90 ميلاً في الساعة، وفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأعاصير.
وتتراوح سرعة رياح الأعاصير من الفئة الثانية من 96 ميلاً في الساعة إلى 110 أميال في الساعة، فيما لقي شخصان حتفهما في حادثين منفصلين خلال ظروف عاصفة شديدة ناجمة عن إعصار إداليا هذا الصباح. ستيف جاسكينز.
وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن هاتين الحالتين الأوليين اللتين يتم رصدهما بعد اجتياح إيداليا.
وقُتل رجل يبلغ من العمر 59 عامًا من غينزفيل، حيث كان يقود شاحنة صغيرة من طراز تويوتا، وسط أمطار كثيفة، اليوم الأربعاء، عندما انحرف السائق وانحرف على الجانب الشمالي من طريق الولاية رقم 20، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الطوارئ الأمريكية.
وسقط القتيل الثاني سبرينج هيل، البالغ من العمر 40 عامًا، عندما كان يقود شاحنة صغيرة في الساعة 6:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي على طريق سانت جو في مقاطعة باسكو، شرق الطريق السريع 75، أثناء الطقس العاصف. وكان السائق يسير بسرعة كبيرة بسبب العاصفة.