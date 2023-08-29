مقتل شخصين في تحطم مروحية أمريكية فوق مجمع سكني

لقي شخصان حتفهما بعد تحطم مروحية فوق مبنى سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما تُظهر لقطات منشورة عبر الإنترنت ألسنة اللهب تتصاعد من الجزء السفلي من المروحية فور سقوطها.

تحطم مروحية أمريكية

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، لقطات ترصد لحظة سقوط المروحية الأمريكية، وقال مكتب شرطة بروارد: إن المروحية التابعة لفرق الإنقاذ تحطمت بالقرب من مطار بومبانو بيتش إيربارك، أمس الاثنين، قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي. وكان ثلاثة أشخاص على متن المروحية وقت تحطمها.

وقال مسؤولون: إن النقيب تيريسون جاكسون، البالغ من العمر 50 عامًا، توفي في الحادث. وقال المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB): إن شخصًا آخر قُتل أيضًا بالحادث، فيما يعمل أفراد الإطفاء والإنقاذ في المنطقة التي تحطمت فيها مروحية.

نقل المصابين

وفي وقت سابق، قال مسؤولون: إن اثنين من أفراد طاقم المروحية واثنين من المدنيين نُقلوا إلى المستشفى، ويعتقد أن جميعهم في حالة مستقرة. وقالت السلطات: إن مروحية الإنقاذ من الحرائق كانت متجهة إلى مكان حريق في شمال لودرديل.