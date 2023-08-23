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كانت في رحلة بين موسكو وسان بطرسبرغ

مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين إثر تحطم طائرة خاصة

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين إثر تحطم طائرة خاصة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وكالة تاس الروسية عن مقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إثر تحطم طائرة خاصة كانت في رحلة بين موسكو وسان بطرسبرغ.

وتحطمت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص الأربعاء، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، حسب ما أعلنت السلطات الروسية، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها.

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وقالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام: “كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من 3 أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة”.

فيما أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بأن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضمن قائمة ركاب الطائرة.

وفي وقت سابق، ظهر زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته في تليجرام مساء الاثنين، ملمحًا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا حيت يتمدد نشاط المجموعة.

ظهور جديد

وكان بريغوجين يرتدي في الفيديو زي فاغنر العسكري ويحمل بندقية كلاشنيكوف، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

وقال بريغوجين في الفيديو المقتضب: نحن نعمل. درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية وهو ما نحبه.

قائد فاغنر

وأضاف: مجموعة فاغنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات.

وأردف: إفريقيا أكثر حرية. العدل والسعادة للأمم الإفريقية. نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى.

وقال: ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها.

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