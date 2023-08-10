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مقتل 150 يمنيًا خلال 7 أشهر بسبب الصواعق

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
مقتل 150 يمنيًا خلال 7 أشهر بسبب الصواعق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منظمة طبية غير حكومية أن عدد ضحايا الصواعق الرعدية في اليمن تجاوز الـ150 شخصًا منذ مطلع العام الجاري.

وقالت جمعية الهلال الأحمر اليمني (YRC) عبر حسابها بمنصة “إكس”:” إن الصواعق الرعدية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 150 شخصاً في اليمن منذ مطلع العام الجاري “2023.

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نصائح توعوية

وقدمت الجمعية نصائح توعوية للالتزام بها أثناء حدوث صواعق رعدية تجنباً لمخاطر التعرض لها، وهي: إغلاق الهواتف المحمولة وفصل الهاتف الأرضي وعدم استخدامها (بما في ذلك الإنترنت)، وإغلاق النوافذ والأبواب المعدنية والابتعاد عنها، وإغلاق جميع أسطوانات الغاز، والفصل الكلي لقبضات الألواح الشمسية عن البطارية.

كما شددت الجمعية على ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية مثل البحيرات وحمامات السباحة ومجاري المياه، لأن الماء يعد موصلاً جيداً للشحنات الكهربائية، وتجنب الاحتماء تحت الأشجار لأنها موصل قوي للشحنات الكهربائية، وعدم الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى أسطح المباني، وتجنب الاستحمام لأن الأنابيب والتمديدات يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق، وعدم الخروج من المنزل والبقاء في السيارة إذا كنت بداخلها حتى تنتهي العاصفة الرعدية.

وأضافت أن هذه النصائح من شأن الالتزام بها تقليل فرصة تعرض الشخص للصواعق الرعدية.

وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية حوادث الوفيات جراء الصواعق الرعدية بالتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها عموم المحافظات اليمنية.

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