مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق

أفاد المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، أن 17 جنديًّا قُتلوا في كمين نصبه مسلحون في أعنف هجوم منذ انقلاب 26 يوليو الذي تذرع قادته باستمرار انعدام الأمن كمبرر لإسقاط الحكومة المدنية.

نصب كمين

ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن الكمين نصب أمس الثلاثاء على بعد نحو 60 كيلومترًا من العاصمة نيامي في منطقة بجنوب غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، وأضافت أن 100 مهاجم وصفتهم بالإرهابيين قتلوا.

وأردفت الوزارة أن سرعة رد فعل الجنود واستجابة القوات الجوية والبرية في موقع الاشتباك سهَل التعامل مع العدو.

وأكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنها تلقت بحزن الأنباء عن وقوع عدة هجمات نفذتها جماعات مسلحة وأدت إلى مقتل بضعة جنود.

ودعت إيكواس القادة العسكريين في النيجر إلى استعادة النظام الدستوري حتى يتمكن الجيش من التركيز على الأمن الذي قالت المجموعة: إن هشاشته تفاقمت منذ الانقلاب.

وشأنها شأن دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، تجد النيجر صعوبة منذ سنوات في احتواء عنف تشنه جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والذي حصد أرواح الآلاف وشرد الملايين وتسبب في نقص الغذاء.

وبدأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مساء الأربعاء، تفعيل القوة الاحتياطية من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.

قوات احتياطية

وذكرت المجموعة في حسابها على منصة إكس، تويتر سابقًا، أن رؤساء الأركان في دول المجموعة يجتمعون في أكرا بشأن نشر قوات احتياطية في النيجر.

وكانت إيكواس حذرت من أن عدم تراجع العسكريين عن انقلابهم في النيجر سيؤدي إلى تدخل عسكري من جانب المجموعة.

وتابعت إيكواس: كمتابعة لتوجيهات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة في قمتها الاستثنائية بشأن الوضع السياسي في النيجر، التي عقدت في 10 أغسطس 2023 في أبوجا بنيجيريا، قامت لجنة رؤساء أركان دول المجموعة بتفعيل القوة الاحتياطية لها، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.