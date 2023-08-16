Icon

صفقات النصر أقل من نصف مليار والحصيلة بطولة Icon بدر الفرحان عن القناة الثقافية: منصة للتراث والأدب والفنون والموسيقى Icon واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له Icon الجامعات السعودية تكتسح تصنيف شنغهاي العالمي Icon احتفل بالثانوية فأصاب رأس طفلة برصاصة في الأردن Icon وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق التأمينات الاجتماعية Icon ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الدومينيكان لـ 25 قتيلًا Icon إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب Icon مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق Icon العقار ترصد حالة احتيال لمواطنة وتوقف حساب الوسيط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أعنف هجوم منذ انقلاب 26 يوليو

مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، أن 17 جنديًّا قُتلوا في كمين نصبه مسلحون في أعنف هجوم منذ انقلاب 26 يوليو الذي تذرع قادته باستمرار انعدام الأمن كمبرر لإسقاط الحكومة المدنية.

نصب كمين

ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن الكمين نصب أمس الثلاثاء على بعد نحو 60 كيلومترًا من العاصمة نيامي في منطقة بجنوب غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، وأضافت أن 100 مهاجم وصفتهم بالإرهابيين قتلوا.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

جزائري يحتجز زوجته و4 أبناء لـ 5 سنوات

جزائري يحتجز زوجته و4 أبناء لـ 5 سنوات

وأردفت الوزارة أن سرعة رد فعل الجنود واستجابة القوات الجوية والبرية في موقع الاشتباك سهَل التعامل مع العدو.

مسلحون

وأكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنها تلقت بحزن الأنباء عن وقوع عدة هجمات نفذتها جماعات مسلحة وأدت إلى مقتل بضعة جنود.

ودعت إيكواس القادة العسكريين في النيجر إلى استعادة النظام الدستوري حتى يتمكن الجيش من التركيز على الأمن الذي قالت المجموعة: إن هشاشته تفاقمت منذ الانقلاب.

وشأنها شأن دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، تجد النيجر صعوبة منذ سنوات في احتواء عنف تشنه جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والذي حصد أرواح الآلاف وشرد الملايين وتسبب في نقص الغذاء.

وبدأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مساء الأربعاء، تفعيل القوة الاحتياطية من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.

قوات احتياطية

وذكرت المجموعة في حسابها على منصة إكس، تويتر سابقًا، أن رؤساء الأركان في دول المجموعة يجتمعون في أكرا بشأن نشر قوات احتياطية في النيجر.

وكانت إيكواس حذرت من أن عدم تراجع العسكريين عن انقلابهم في النيجر سيؤدي إلى تدخل عسكري من جانب المجموعة.

وتابعت إيكواس: كمتابعة لتوجيهات هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة في قمتها الاستثنائية بشأن الوضع السياسي في النيجر، التي عقدت في 10 أغسطس 2023 في أبوجا بنيجيريا، قامت لجنة رؤساء أركان دول المجموعة بتفعيل القوة الاحتياطية لها، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية