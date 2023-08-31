مقتل 52 وإصابة 43 بحريق مركز تجاري في جوهانسبرغ

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ارتفع عدد ضحايا الحريق في المركز التّجاري وسط مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا إلى 52 قتيلاً و43 مصاباً.
الحريق اندلع صباح اليوم في مبنى مكون من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في جنوب أفريقيا.
وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي “حتى الآن، هناك أكثر من 50 قتيلاً و43 مصاباً”.
يأتي ذلك بينما تتواصل جهود رجال الإنقاذ في انتشال جثامين الضحايا من داخل المبنى المحترق.