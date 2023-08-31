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تواصل جهود رجال الإنقاذ في انتشال جثامين الضحايا

مقتل 52 وإصابة 43 بحريق مركز تجاري في جوهانسبرغ

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
مقتل 52 وإصابة 43 بحريق مركز تجاري في جوهانسبرغ
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد ضحايا الحريق في المركز التّجاري وسط مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا إلى 52 قتيلاً و43 مصاباً.

حريق هائل في جوهانسبرغ

الحريق اندلع صباح اليوم في مبنى مكون من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في جنوب أفريقيا.

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انتشال جثامين الضحايا

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي “حتى الآن، هناك أكثر من 50 قتيلاً و43 مصاباً”.

يأتي ذلك بينما تتواصل جهود رجال الإنقاذ في انتشال جثامين الضحايا من داخل المبنى المحترق.

 

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