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بعد حل مشكلة قيده

مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب البرازيلي مالكوم وهو يتدرب تدريبات خاصة قبل ساعات من مواجهة الهلال والاتحاد غدًا في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وكانت صفقة اللاعب البرازيلي الذي جاء إلى الهلال قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي شهدت أزمة بسبب عدم تسديد مبلغ الصفقة كامل حسب الاتفاق الذي كان مبرمًا بين الهلال وزينيت والذي كان آخر موعد له يوم الثلاثاء الماضي.

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وظهر اللاعب البرازيلي وهو يتدرب استعدادًا لمواجهة الاتحاد وسط أنباء تفيد بأن مشكلته تم حلها وأن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة العميد غدًا.

4 سنوات لـ مالكوم مع الهلال 

ووقع اللاعب البرازيلي على عقد ممتد لـ4 سنوات، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2026/ 2027، موضحًا أن مراسم التوقيع تمت في العاصمة الفرنسية باريس.

مالكوم

وخطف النجم البرازيلي، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبورغ في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الروسي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 7 آخرين.

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.

وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.

 

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