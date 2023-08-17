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اتصل برجال أعمال من 10 خطوط هاتفية

مقلد صوت أردوغان بقبضة المخابرات التركية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٠ مساءً
مقلد صوت أردوغان بقبضة المخابرات التركية
المواطن - فريق التحرير

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ألقى الأمن التركي القبض على شخص حاول الاحتيال على مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، عبر تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقالت وسائل إعلام تركية إن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) حددت المشتبه به، الذي حاول الاحتيال على رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار من خلال تقليد صوت الرئيس التركي.

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وفي التفاصيل ، فإن المشتبه به استخدم صوت أردوغان، للاتصال برجال أعمال من أكثر من 10 خطوط هاتفية مختلفة، تم شراؤها بأسماء أجانب.

تحذير للمواطنين

وطالبت السلطات المواطنين بتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه المحاولات، التي تندرج ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية.

يشار إلى أن تطبيقات عدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها استحضار أصوات لأشخاص بعينهم وتركيبها على جمل ينطقها شخص آخر.

وتثير هذه التقنيات مخاوف من انتشار عمليات الاحتيال، عبر الأصوات المزورة

 

 

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