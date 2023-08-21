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جرى إحالتهما إلى النيابة العامة

مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش بالمدينة المنورة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٩ مساءً
مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مقيمين من الجنسية التشادية، بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وأضافت مديرية مكافحة المخدرات أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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