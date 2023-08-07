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جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما

مقيمان في قبضة الأمن لتلويثهما وسطًا بيئيًا بتبوك

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
مقيمان في قبضة الأمن لتلويثهما وسطًا بيئيًا بتبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمين من الجنسيتين السودانية والإثيوبية مخالفين لنظام البيئة لتلويثهما وسطاً بيئيًا في منطقة تبوك، وتمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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