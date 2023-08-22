مقيم لمن يرغبون بالانتقال إلى السعودية: أفضل قرار على الإطلاق

أعرب مقيم أجنبي عن دهشته من مستوى الأمان في المملكة، موثقًا خروجه من منزله في منتصف الليل بكل راحة وطمأنينة.

ذكي من ينتقل للسعودية

وقال المقيم في مقطع فيديو متداول بمنصة إكس: إنها الساعة 11:40 مساءً، إنني في مكان ما في الرياض بالسعودية، وهذه رسالة لكم جميعًا إن كنتم تخططون الانتقال للسعودية فنحن نسمع عن السعودية يوميًّا في الأخبار، كل يوم يأتي شخص جديد للسعودية وهم أذكياء أولئك الذين ينتقلون إلى السعودية.

المكان الأفضل

وأضاف قائلًا: إن كنت تخطط للانتقال للسعودية فاسمعني: أنا في مكان ما أتحدث وأقف دون أي خوف دون أي تردد وأستطيع قول ما أريد، أشعر بالأمان، أليس هذا هو المكان الأفضل؟!

وتابع: إنني لا أقارن هذا البلد بأي مكان آخر، أريد فقط أن أخبركم جميعًا، إذا اخترتم الانتقال إلى السعودية فهذا أفضل قرار ستتخذونه على الإطلاق فهي دولة رائعة ومسالمة وآمنة وأحب ذلك.

السعودية الأكثر أماناً

وتحتل المملكة المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين؛ في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلًا.

تسهيلات الدخول للسعودية

وأطلقت وزارة الخارجية خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا إلكترونيًّا، بهدف تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

وخدمة تأشيرة المرور الرقمية بهدف الزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالسعودية لمدة 4 أيام.