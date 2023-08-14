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بتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة مكة المكرمة

مقيم يواجه غرامة 30 مليون ريال لمخالفته نظام البيئة

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
مقيم يواجه غرامة 30 مليون ريال لمخالفته نظام البيئة
المواطن - واس

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‏ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الإرترية لمخالفته نظام البيئة بتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة مكة المكرمة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

مخالف نظام البيئة

وأوضحت أن عقوبة إلقاء مياه ملوثة في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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