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مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران ويز إير رغم الإخفاق

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران ويز إير رغم الإخفاق
المواطن - فريق التحرير

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تتزايد الاعتراضات على خطة شركة طيران “ويز إير” لمنح رئيسها التنفيذي مهلة عامين إضافيين لتحقيق مستهدفات الشركة، بما يزيد من فرصته في الحصول لقاء ذلك على مكافأة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، على الرغم مما تواجهه الشركة من أزمات متزايدة.

تمديد فترة عمل مدير الشركة

وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأنه كان من المخطط أن تنتهي المهلة التي حددتها الشركة للرئيس التنفيذي “جوزيف فاردي” لتحقيق مستهدف وصول سعر سهم ويز إير إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2026، بحسب الخطة التي أقرتها الشركة قبل عامين، ولكنها تقترح الآن تمديد هذا المدى الزمني حتى عام 2028، علماً بأن سهم الشركة كان يتداول حينها قرب مستوى 40 جنيهاً، ولكنه وصل خلال الأيام الماضية إلى نطاق 24 جنيهًا إسترلينيًا.

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وأوصت شركتا استشارات بتصويت حملة الأسهم ضد هذا الاقتراح خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، المزمع انعقاده اليوم الأربعاء، حيث وصفت شركة “بيرك” في تقرير تحليلي الخطة الجديدة بأنها “مبالغة جداً”.

التصويت ضد التمديد لرئيس الشركة

وأوصت شركة “إنستيتيوشينال شيرهولدر سيرفيسز” بأن يصوت حملة الأسهم ضد التمديد لرئيس لجنة مكافآت مجلس الإدارة “باري إكليستون” مشيرة إلى ما اعتبرته “مخاوف حقيقية” تجاه سياسات ويز إير.

تخطط وحدة “ويز إير هولدينغز” (Wizz Air Holdings) الخليجية لمضاعفة أسطولها وتعزيز التوظيف مع زيادة الطلب على الرحلات الجوية منخفضة التكلفة بعد بدايتها البطيئة خلال فترة الوباء.

شركة ويز إير في الخليج

من المقرر زيادة أسطول الشركة إلى 15 طائرة بحلول مارس 2024، من ثماني طائرات حالياً، مع إضافة شركة الطيران وجهات جديدة إلى المدن التي تقع على بعد نحو ست ساعات من قاعدتها في أبوظبي. وكشف إيدهاغن أنَّ الشركة تقوم بالتوظيف أيضاً، وتخطط لمضاعفة عدد الموظفين إلى 800 شخص في عاصمة دولة الإمارات الغنية بالنفط.

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