مكافحة الفساد: إيقاف 107 أشخاص بتهم الرشوة وغسل الأموال في 6 وزارات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم من العام 1445 هـ.

جرائم رشوة وغسل أموال

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”، أن الجولات الرقابية شملت 2442 جولة، وتم التحقيق مع 260 شخصاً وإيقاف 107 أشخاص، في عدد من الجهات الحكومية منها “وزارات الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

وتمثلت الجرائم في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.