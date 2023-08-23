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كان يستمتع بحضور حفل موسيقي للجيش

مكان تواجد بوتين وقت سقوط طائرة قائد فاغنر يثير جدلًا

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
مكان تواجد بوتين وقت سقوط طائرة قائد فاغنر يثير جدلًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تلاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتهامات بعد سقوط طائرة قائد فاغنر الذي ربما قد يكون لقي مصرعه إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو أسقطها الجيش الروسي.

مكان بوتين لحظة الحادث

وتلاحق الاتهامات بوتين، بينما كان حاضرًا في حفل موسيقي للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقوات فاغنر، ويعتقد أنه كان على متن الطائرة، قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وكان قائد فاغنر، يفغيني بريغوزين، ضمن قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت في روسيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرة، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

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وصرح ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل لشبكة سكاي نيوز، أن الحادث الذي قُتل فيه بريجوزين كان متوقعًا.

تمرد قائد فاغنر

وأضاف ضابط المخابرات البريطاني السابق، أن التمرد الذي قاده زعيم فاغنر، أدى إلى نفيه إلى بيلاروسيا، حيث اختار الآلاف من مقاتليه الانضمام إليه خارج البلاد، ومن ثم تم التخلص منه لاحقًا.

وقال كريستوفر ستيل لشبكة سكاي نيوز: “من الغريب للغاية ما كان يفعله منذ 24 يونيو عندما قاد انقلابًا فاشلاً ضد بوتين، وأعتقد أنه تجاوز الحدود، وأصبح مصدر إحراج وقلق لبوتين”.

نهاية متوقعة

وأضاف ضابط الاستخبارات البريطاني السابق: رئيس فاغنر، يفغيني بريجوزين، كان سببًا في أزمة كبيرة لفلاديمير بوتين في الأشهر الأخيرة، لذلك كان المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو التخلص منه في أقرب وقت.

ويقول الدكتور يوري فيلشتينسكي، مؤلف كتاب “تفجير روسيا”، إنه بريغوزين أصبح مصدر للإحراج الروسي في المحافل الدولية، لأسباب ليس أقلها أنه كان من المقرر أن يتم تصنيف مجموعة فاغنر التابعة له على أنها منظمة إرهابية.

وكان بريجوزين قاد تمردًا فاشلًا ضد القوات المسلحة الروسية في يونيو الماضي، وفي وقت سابق، ظهر زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته في تليجرام مساء الاثنين الماضي، ملمحًا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا حيت يتمدد نشاط المجموعة.

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