مكان تواجد بوتين وقت سقوط طائرة قائد فاغنر يثير جدلًا

تلاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتهامات بعد سقوط طائرة قائد فاغنر الذي ربما قد يكون لقي مصرعه إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو أسقطها الجيش الروسي.

وتلاحق الاتهامات بوتين، بينما كان حاضرًا في حفل موسيقي للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقوات فاغنر، ويعتقد أنه كان على متن الطائرة، قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وكان قائد فاغنر، يفغيني بريغوزين، ضمن قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت في روسيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرة، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وصرح ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل لشبكة سكاي نيوز، أن الحادث الذي قُتل فيه بريجوزين كان متوقعًا.

وأضاف ضابط المخابرات البريطاني السابق، أن التمرد الذي قاده زعيم فاغنر، أدى إلى نفيه إلى بيلاروسيا، حيث اختار الآلاف من مقاتليه الانضمام إليه خارج البلاد، ومن ثم تم التخلص منه لاحقًا.

وقال كريستوفر ستيل لشبكة سكاي نيوز: “من الغريب للغاية ما كان يفعله منذ 24 يونيو عندما قاد انقلابًا فاشلاً ضد بوتين، وأعتقد أنه تجاوز الحدود، وأصبح مصدر إحراج وقلق لبوتين”.

وأضاف ضابط الاستخبارات البريطاني السابق: رئيس فاغنر، يفغيني بريجوزين، كان سببًا في أزمة كبيرة لفلاديمير بوتين في الأشهر الأخيرة، لذلك كان المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو التخلص منه في أقرب وقت.

ويقول الدكتور يوري فيلشتينسكي، مؤلف كتاب “تفجير روسيا”، إنه بريغوزين أصبح مصدر للإحراج الروسي في المحافل الدولية، لأسباب ليس أقلها أنه كان من المقرر أن يتم تصنيف مجموعة فاغنر التابعة له على أنها منظمة إرهابية.

❗️Aircraft belonging to #Wagner PMC head #Prigozhin crashed in Russia.

All passengers on the aircraft were killed. Wagner founder Prigozhin allegedly was among the passengers of the plane, Russian media reported. pic.twitter.com/i5j29Db2Lh

— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023