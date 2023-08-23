مكة المكرمة تشهد أعنف عواصف وبروق وصواعق

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كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن الحالة الجوية والعواصف والأمطار الرعدية التي شهدتها مكة المكرمة أمس الثلاثاء من أقوى الحالات الجوية وأعنفها.
وقال المسند في منشور على منصة “إكس” “وإن كانت مثل هذه الظواهر الجوية تتكرر في مكة المكرمة، إلا أن ما حدث يوم أمس (الثلاثاء 22 أغسطس) من ظاهرة جوية قد تكون هي من أعنفها في شدة بُروقها وصواعقها وسرعة رياحها”.
وشهدت منطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية، ورياحًا نشطة وبروق ورعد قوية.
وأوضح المسند في منشور سابق عبر منصة “إكس”، أن هناك أسبابًا لحدوث الظواهر الجوية، والتي تنقسم إلى طبيعية وبشرية.
وتتمثل الأسباب الطبيعية في:
ولفت إلى أن الأسباب البشرية هي:
وإن كانت مثل هذه الظواهر الجوية تتكرر في #مكة المكرمة،
إلا أن ما حدث يوم أمس (الثلاثاء 22 أغسطس) من ظاهرة جوية قد تكون هي (من) أعنفها في شدة بُروقها وصواعقها وسرعة رياحها .. هذا والله أعلم.#مكه_الان #مكة_المكرمة pic.twitter.com/qmVt3mRh5t
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) August 23, 2023