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بدأت كممرضة للطيور الطنانة في عام 2011

مكسيكية تحول شقتها إلى مستشفى للطيور المصابة

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
مكسيكية تحول شقتها إلى مستشفى للطيور المصابة
المواطن - فريق التحرير

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تستخدم كاتيا لاتوف دي أريدا شقتها في مكسيكو سيتي كمستشفى وملاذ للطيور الطنانة المصابة والمهجورة على مدى السنوات الـ 11 الماضية.

طيور طنانة مصابة

وبصفتها عوامل التلقيح، تعد الطيور الطنانة جزءًا مهمًّا جدًّا من النظام البيئي في المكسيك.

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وبصفتها مسؤولة عن رعاية الطيور الطنانة، تخصص كاتيا، معظم وقت فراغها ومواردها لرعاية الطيور الصغيرة وتوفير العلاج لها، ولقد كانت تفعل ذلك منذ أكثر من عقد وأصبح منزلها في مكسيكو سيتي معروفًا باسم مستشفى الطيور الطنانة، وفقًا لموقع 24.

وبدأت قصة كاتيا كممرضة للطيور الطنانة في عام 2011، في لحظة صعبة للغاية من حياتها، حيث فقدت زوجها قبل عامين وكانت هي نفسها تكافح سرطان القولون.. وكانت تسير في الشارع ذات يوم عندما لاحظت طائرًا طنانًا مصابًا بإصابة خطيرة في عينه، ومن المحتمل أن يكون سببها طائر آخر.

وأخذت المرأة الطير إلى المنزل، لكنها لم تكن تعرف شيئًا عن رعاية الطيور، ناهيك عن مثل هذا الطائر الصغير.. ومع ذلك، شجعها أحد الأصدقاء البيطريين على رعاية الطائر الطنان، وأدى ذلك إلى إنقاذ مئات الطيور بعدها.

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