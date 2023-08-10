مكونات الشكل الجديد لـ كأس الملك سلمان للأندية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس، كأس الملك سلمان للأندية العربية بشكله الجديد حيث يتنافس على الظفر به كل من الهلال وجاره النصر بعد غدٍ في النهائي الذي يقام في السادسة مساءً بتوقيت السعودية في الطائف.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه في منصة “إكس” تدشين الكأس بشكلها الجديد في تيرا مول بالطائف، وذلك أمام مختلف الجماهير الرياضية، حيث تعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصًا لهذه البطولة.

وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي، الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتًا شعار بطولات الأندية العربية (أبطال العرب).

في حين، يبلغ وزن الكأس 6.100 كجم، وارتفاعها 39.5 سم، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.

موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديم موعد نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والذي سيجمع بين فريقي النصر والهلال.

وستُقام مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم السبت المقبل، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ المباراة النهائية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء؛ حصل عليها ساديو ماني.

على الجانب الآخر، تمكن الهلال من الصعود إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.