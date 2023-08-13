ملاذ للتأمين تربح 10.4 مليون ريال

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أعلنت شركة “ملاذ للتأمين التعاوني” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر” قبل الزكاة.
وأوضحت شركة ملاذ للتأمين، أنها حققت أرباحاً بقيمة 10.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً 137.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11424.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: المراعي، والعربية، والصناعات الكهربائية، وتوبي، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الباحة، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت السعودية، وميدغيلف للتأمين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.21% و5.88%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، والأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.