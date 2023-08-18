ملاكم أمريكي يرتدي قميصًا بألوان علم روسيا وصورة بوتين

تحتضن العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة، النزال المرتقب للوزن الثقيل بين الملاكم الأمريكي كيفن جونسون، البالغ من العمر 43 عامًا، ومتحديه الروسي مارك بتروفسكي.

ألوان علم روسيا

وأشار كيفن جونسون، المعروف بحبه لروسيا، الأنظار بظهوره أثناء عملية الوزن قبيل النزال، بقميص يحمل ألوان العلم الروسي وصورة رئيسها فلاديمير بوتين.

وسبق أن، طلب الملاكم الأمريكي من فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية، وذلك بعد فوزه على الملاكم الروسي فياتشيسلاف داتسيك في النزال الذي جمعهما مساء الجمعة 31 مارس 2023، في موسكو.

وذكر جونسون خلال مقابلة معه على الهواء مباشرة، عبر قناة “REN-TV” الروسية، التي بثت النزال مباشرة، قائلاً: أود أن أتوجه بطلب رسمي لفلاديمير بوتين، أنا كيفن جونسون، أرغب في الحصول على الجنسية الروسية والعيش هنا، وأن أكون جزءًا من هذا البلد. ولدي سبب آخر عظيم لذلك، لكي أرى صديقي الكبير ألكسندر بوفيتكين لأوقات أكثر”.

من المعروف أن الملاكم الأمريكي البالغ من العمر 43 عامًا، كان يساعد صديقه البطل الروسي السابق ألكسندر بوفيتكين على التحضير لنزالاته في الوزن الثقيل، من خلال التدريب معًا.

ولم يتوقف الملاكم الأمريكي عند هذا الحد فقط بل وقام في مطلع أغسطس الجاري، بإحداث تغيير على اسمه تيمّنا بالرئيس الروسي، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون.