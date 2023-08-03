ملايين المصريين ينتظرون قرارًا حاسمًا خلال اجتماع البنك المركزي

ينتظر ملايين المصريين، اليوم الخميس، قرارات اجتماع البنك المركزي، حيث تشكل قراراته عاملاً مؤثراً وحيوياً على حياة ملايين المصريين اليومية، وبحسب توقعات الخبراء ووكالات الاقتصاد العالمية، فإن المؤشرات كلها تذهب نحو سيناريو واحد متوقع في اجتماع البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، لبحث سعر الفائدة في اجتماعها الدوري الخامس هذا العام، وسط توقعات كبيرة بأخذها طريق التثبيت، تجنبًا من تداعيات النشاط الاقتصادي الذي يعاني نقص العملة الأجنبية.

يأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم ضمن الاجتماعات الثمانية التي يقيمها البنك خلال العام الواحد، ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الخامس هذا العام حيث تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو الماضي.

أهم التوقعات لقرارات البنك المركزي

أجمع 11 محللًا اقتصاديًا شملهم استطلاع بلومبرغ (باستثناء واحد)، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي البالغ 18.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.

قال غيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة لدى “سوسيتيه جنرال” في لندن: “رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي. لكن في نهاية المطاف، سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمرًا حتميًا، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه”.

تثبيت سعر الفائدة

ومن المستبعد أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة اليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطًا كبيرة. وعلى الأرجح، لم تتمكن السلطات في البلاد بعد من تحصين نفسها باحتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.