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باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال

ملتقى الأعمال السعودي الصيني يشهد توقيع 12 اتفاقية تعاون

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
ملتقى الأعمال السعودي الصيني يشهد توقيع 12 اتفاقية تعاون
المواطن - واس

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انطلق اليوم ملتقى الأعمال السعودي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

واستعرض الملتقى فرص الاستثمارات السعودية – الصينية، وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

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ملتقى الأعمال السعودي الصيني

وأعرب الحقيل عن سعادته بانطلاق ملتقى الأعمال السعودي – الصيني، والذي يأتي امتداداً لجهود السعودية بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتعزيز الشراكة مع جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد ثلاث قمم أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية ديسمبر الماضي، منوهاً باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تضمنت خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

وأكد أن الاهتمام المتواصل من قادة البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين المملكة والصين في القطاع الإسكاني والبلدي، وأحدث نقلة طالت آفاق جديدة من العمل المشترك، لاسيما في ظل رؤية السعودية 2030م، والتي كان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني، متطلعاً لمد جسور التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البُنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

نمو الفرص الاستثمارية

وأوضح الحقيل، أن السعودية تشهد نموًا غير مسبوقًا في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون م2 تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة سعودية، وبقيمة استثمارية تتجاوز الـ 100 مليار ريال، داعياً كافة الشركات الصينية للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.

وأشاد، بنجاح تجربة السعودية في الشراكة مع الشركات الصينية في المشاريع السكنية بمختلف مناطق السعودية، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب نحو 3 مليار ريالا، على أن يتم مضاعفتها في المستقبل القريب.

توقيع 12 اتفاقية تعاون

وشهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هامش ملتقى الأعمال السعودي – الصيني توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البُنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، وبقيمة استثمارية تصل إلى أكثر من 5 مليار ريال سعودي.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى العاصمة الصينية بكين، شهدت على مدى 4 أيام العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء البنوك والشركات الصينية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.

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