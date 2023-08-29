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في الجولة التاسعة من دوري روشن

ملعب الجوهرة يستضيف مباراة الأهلي والاتحاد 6 أكتوبر

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
ملعب الجوهرة يستضيف مباراة الأهلي والاتحاد 6 أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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سيستضيف ملعب الجوهرة المشعة أول مباراة بين الأهلي والاتحاد في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/2024.

الأهلي والاتحاد

وسيلعب الأهلي وكذلك جاره الاتحاد أول مباراة لهما في ملعب الجوهرة يوم 6 أكتوبر المقبل حيث ستكون المباراة مباراة الاتحاد والأهلي فيها ضيفًا.

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مواعيد مباريات دوري روشن

وكانت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت عن مواعيد وملاعب 6 جولات في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت الرابطة أن مواعيد الجولات المتبقية من الجولة الـ 12 إلى الـ 16 سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وذلك عقب صدور موعد مباريات ربع النهائي في بطولة كأس الملك.

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