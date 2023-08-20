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توقعات باستمرار هطول الأمطار

ملعب كرة بأبها يكتسي بالبياض وسط تساقط حبات البرد

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
ملعب كرة بأبها يكتسي بالبياض وسط تساقط حبات البرد
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة أبها هطول أمطار غزيرة، اليوم، مصحوبة بتساقط حبات برد، خاصة مناطق شمال غرب أبها.

تساقط البرد

ووثق مقطع فيديو متداول، تساقط حبات برد كبيرة على ملعب كرة في مركز طبب شمال غرب أبها، حتى اكتست الأرض باللون الأبيض.

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وبين مقطع الفيديو ملعب كرة قدم يتحول إلى اللون الأبيض، وسط استمرار تساقط حبات البرد، فيما قال موثق الفيديو: بردية جميلة، الأجواء في مرتفعات عسير شتوية، تغير درجات الحرارة 10 درجات، شوفوا البرد شيء خيالي.

الطقس المتوقع

على صعيد آخر، كشف المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس على عدة مناطق في السعودية اليوم الأحد.

وقال المركز: إن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بزخات من البرد على عدة مناطق.

 

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