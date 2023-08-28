مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة، عن تحقيق مشروع حافلات مكة أثناء الفترة التشغيلية التجريبية لمليون ونصف رحلة.