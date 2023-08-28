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عدد الحافلات 400

مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة، عن تحقيق مشروع حافلات مكة أثناء الفترة التشغيلية التجريبية لمليون ونصف رحلة.

400 حافلة

وأوضحت الهيئة الملكية في منشور عبر منصة إكس، أن تمركز حافلات مكة بعدد 400 حافلة في المواقع الرئيسة سدّت فجوة الازدحام المروري وأسهمت في سهولة الوصول للمناطق الرئيسة التعليمية والترفيهية والمواقع التاريخية، والمنطقة المركزية لبيت الله الحرام.

25 محطة متطورة

يذكر أن عدد المحطات 435 ومنها عدد 4 محطات مركزيَّة، و25 محطة مطورة تتضمّن إطارًا ذا جودة حياةٍ أفضل.

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