مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية

وأوضحت الهيئة الملكية في منشور عبر منصة إكس، أن تمركز حافلات مكة بعدد 400 حافلة في المواقع الرئيسة سدّت فجوة الازدحام المروري وأسهمت في سهولة الوصول للمناطق الرئيسة التعليمية والترفيهية والمواقع التاريخية، والمنطقة المركزية لبيت الله الحرام.

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