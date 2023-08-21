Icon

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية Icon عبدالحميد راجخان 40 عامًا في مجال العود Icon دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم Icon تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال Icon لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق Icon مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه Icon توقعات الأرصاد: برد وسيول على المدينة المنورة غدًا Icon ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة Icon تقارير: الشباب يوافق على بيع عقد حسان تمبكتي لـ الهلال Icon إكواس ترفض فترة انتقالية في النيجر لـ 3 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بمميزات وتصاميم محدثة

مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت بعض التسريبات أنه سيتم إطلاق سلسلة الفئة الجديدة من هواتف آيفون iPhone 15، الشهر المقبل.

وبحسب التسريبات، تتضمن السلسلة الهواتف الآتية، iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، iPhone 15 و iPhone 15 Plus.

قد يهمّك أيضاً
تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب

تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب

تقلبات جوية بمعظم المناطق حتى الخميس والدفاع المدني يُحذر

تقلبات جوية بمعظم المناطق حتى الخميس والدفاع المدني يُحذر

مميزات هواتف آيفون 15

– تصميم محدث، حيث أن التغيير والتبديل في هذه الهواتف يمكن أن يجلب لمسة من النضارة إلى التشكيلة، ويشاع أن زر Action Button سيظهر لأول مرة في طرز Pro.

– الألوان الجديدة في iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

– شاشة عالية معدل التحديث: بعض التسريبات تشير إلى أهمية إمكانية حصول هذه الهواتف على أحدث طرازات الهواتف على شاشة ذات معدل تحديث مرتفع، مثل شاشات 120 هرتز، التي ظهرت لأول مرة في سلسلة iPhone 13 Pro أو شاشة ProMotion الهائلة 120 هرتز لطرازات برو.

–  قد تكون شاشة 90 هرتز على أجهزة iPhone 15 و iPhone 15 Plus جيدة للبدء.

– ميزة Dynamic Island، من المتوقع أن تتميز طرز iPhone 15 Pro بالجزيرة الديناميكية، والتي تضيف الكثير من الوظائف.

– منفذ USB من النوع C، قد تحصل جميع إصدارات iPhone 15 أخيرًا على منفذ USB Type-C الذي طال انتظاره بدلاً من منفذ Lightning.

–  يشاع أن سلسلة iPhone 15 Pro تدعم سرعات USB 3.0إلى جانب دعم Thunderbolt.

– يمكن أن تدعم في أي مكان معدلات نقل تتراوح بين 10 جيجابت في الثانية إلى 40 جيجابت في الثانية.

– يتوقع أن تحصل هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus على منفذ من النوع C بسرعات USB 3.0.

– يتوقع أن تكون السلسلة الجديدة من هواتف آيفون 15، بنفس سعر هواتف آيفون 14، خصوصا إذا لم يحدث أي تغييرات عالية، غير السابقة.

من المعروف أن هذه المزايا مجرد توقعات ناتجة عن التسريبات الصادرة عن آبل، ولكن التحديثات الجديدة تتكتم عليها آبل، بشكل غير مسبق، لذا من المتوقع أن تكون التحديثات فوق تخيلاتنا، أو تصيب توقعاتنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم