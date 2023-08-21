مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه

كشفت بعض التسريبات أنه سيتم إطلاق سلسلة الفئة الجديدة من هواتف آيفون iPhone 15، الشهر المقبل.

وبحسب التسريبات، تتضمن السلسلة الهواتف الآتية، iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، iPhone 15 و iPhone 15 Plus.

مميزات هواتف آيفون 15

– تصميم محدث، حيث أن التغيير والتبديل في هذه الهواتف يمكن أن يجلب لمسة من النضارة إلى التشكيلة، ويشاع أن زر Action Button سيظهر لأول مرة في طرز Pro.

– الألوان الجديدة في iPhone 15 وiPhone 15 Plus.

– شاشة عالية معدل التحديث: بعض التسريبات تشير إلى أهمية إمكانية حصول هذه الهواتف على أحدث طرازات الهواتف على شاشة ذات معدل تحديث مرتفع، مثل شاشات 120 هرتز، التي ظهرت لأول مرة في سلسلة iPhone 13 Pro أو شاشة ProMotion الهائلة 120 هرتز لطرازات برو.

– قد تكون شاشة 90 هرتز على أجهزة iPhone 15 و iPhone 15 Plus جيدة للبدء.

– ميزة Dynamic Island، من المتوقع أن تتميز طرز iPhone 15 Pro بالجزيرة الديناميكية، والتي تضيف الكثير من الوظائف.

– منفذ USB من النوع C، قد تحصل جميع إصدارات iPhone 15 أخيرًا على منفذ USB Type-C الذي طال انتظاره بدلاً من منفذ Lightning.

– يشاع أن سلسلة iPhone 15 Pro تدعم سرعات USB 3.0إلى جانب دعم Thunderbolt.

– يمكن أن تدعم في أي مكان معدلات نقل تتراوح بين 10 جيجابت في الثانية إلى 40 جيجابت في الثانية.

– يتوقع أن تحصل هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus على منفذ من النوع C بسرعات USB 3.0.

– يتوقع أن تكون السلسلة الجديدة من هواتف آيفون 15، بنفس سعر هواتف آيفون 14، خصوصا إذا لم يحدث أي تغييرات عالية، غير السابقة.

من المعروف أن هذه المزايا مجرد توقعات ناتجة عن التسريبات الصادرة عن آبل، ولكن التحديثات الجديدة تتكتم عليها آبل، بشكل غير مسبق، لذا من المتوقع أن تكون التحديثات فوق تخيلاتنا، أو تصيب توقعاتنا.