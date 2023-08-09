Icon

5 فوائد لشرب الماء فور الاستيقاظ Icon مصر والسعودية تستحوذان على سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا Icon مشاهير الفلس يدمرون البيوت بقناع الاستشارات الأسرية Icon صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات Icon قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم Icon 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل Icon هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي Icon لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات Icon تحلل جثث القتلى في السودان ومخاوف من تفشي الأوبئة Icon لقطات بالدرون للأعمال الإنشائية في مطار البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على أمل إعطاء زخم جديد لها

منافس ترامب يقيل مديرة حملته قبل أول مناظرة للمرشحين

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
منافس ترامب يقيل مديرة حملته قبل أول مناظرة للمرشحين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن المنافس الرئيسي لدونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي المقرّر في العام 2024 رون ديسانتيس، الثلاثاء، أقال مديرة حملته المتعثّرة في مواجهة تلك التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق، وذلك على أمل إعطاء زخم جديد لها.

تفاصيل الإقالة

وقد علّق محافظون آمالهم على ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، بعد خيبة حزبهم في الانتخابات التشريعية العام الماضي، إلا أنه متأخر عن خصمه السبعيني بنحو 40 نقطة في الاستطلاعات، وفق مركز “ريل كلير بوليتيكس”.

قد يهمّك أيضاً
باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال

باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية

وخلال تجمّع انتخابي في نيوهامشر عصر الثلاثاء علّق ترامب ساخرًا: “حان وقت العودة إلى فلوريدا يا رون!”.

وترامب المستهدف بتحقيقات عدّة، منخرط بقوة في السباق الرئاسي، ويصوّر نفسه ضحية “اضطهاد” سياسي يمارسه ديمقراطيون، وكثر من مناصريه مقتنعون بهذا الطرح.

ويفاخر الملياردير الجمهوري بجمع ملايين الدولارات من جراء الاتهامات الموجهة إليه نظرًا إلى التغطية الإعلامية الكبيرة المخصّصة لقضاياه.

وأُعلن عن إقالة مديرة حملة ديسانتيس قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تنظّم في ميلووكي في 23 أغسطس.

ورحّب فريق حملة ديسانتيس بالتغيير على مستوى إدارتها.

الفائز في الانتخابات التمهيدية سيواجه في نوفمبر 2024 مرشّح الحزب الديمقراطي للرئاسة والذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

وبعدما انتخب حاكمًا لفلوريدا لولاية جديدة في نوفمبر 2022، يأمل ديسانتيس استمالة الولايات المتحدة قاطبة بمواقفه الصادمة في ملفات الهجرة والإجهاض.

لكن الرجل الممتلئ البنية الجسدية والذي نادرًا ما يبتسم، غالبًا ما ينتقد بسبب افتقار شخصيته للكاريزما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم