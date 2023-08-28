منافع أساسية جديدة لدعم ذوي الإعاقة

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كشف مجلس الضمان الصحي عن وجود حزمة من المنافع الأساسية الجديدة في وثيقة الضمان الصحي لدعم حالات ذوي الإعاقة عبر برنامج إعادة التأهيل.
وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن المبالغ المرصودة لتكاليف علاج حالات الإعاقة وصلت إلى 100 ألف ريال، وكذلك لحالات الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل ذوي الإعاقة يعزز من الصحة النفسية، ويساعد على إمكانية التنقل، مع الحد من زيادة المضاعفات، وهو ما يحسن من جودة الحياة.