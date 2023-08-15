منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات

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تأهل منتخب إسبانيا قبل قليل إلى نهائي كأس العالم للسيدات والمقام حاليًا في نيوزيلاندا وأستراليا، وذلك بعد الفوز على المنتخب السويدي بنتيجة 2-1 في دور نصف النهائي.
المنتخب الإسباني، كان أحرز هدف التقدم عبر اللاعبة سلمى بارالويلو في الدقيقة الـ 81 ثم سجلت اللاعبة السويدية ريبيكا بلومفكسيت هدف التعادل لبلادها في الدقيقة الـ 88.
وعند حلول الدقيقة الـ 91، تمكنت اللاعبة أولجا من إحراز هدف الفوز لمنتخب اللاروخا لتتأهل إسبانيا ولأول مرة في تاريخها إلى نهائي مونديال السيدات.
وستواجه إسبانيا الفائز من مباراة أستراليا وإنجلترا في النهائي يوم الأحد المقبل.
وأُقيمت 8 نسخ من قبل لـ بطولة كأس العالم للسيدات، حيث فاز منتخب أمريكا باللقب 4 مرات ومنتخب ألمانيا مرتين ومنتخب اليابان مرة ومنتخب النرويج مرة.