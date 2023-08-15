Icon

تعليم الطائف يستقبل طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة Icon جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن وظائف في الكلية التطبيقية Icon أمير الشرقية لمنسوبي الإدارة التعليمية: اهتموا باللغات المستحدثة في المناهج لأنها ضرورة عصرية Icon تدخل جراحي لإصلاح تشوهات قلب طفلة في الأحساء Icon تحديث يساعد على إخفاء رسائل تطبيق واتسآب Icon صدمة لـ ليفربول بعد مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح Icon جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار للوظائف الصحية Icon منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان قادة الكونغو وكوريا وليختنشتاين Icon وظائف شاغرة لدى شركة ساهر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على السويد

منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم للسيدات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأهل منتخب إسبانيا قبل قليل إلى نهائي كأس العالم للسيدات والمقام حاليًا في نيوزيلاندا وأستراليا، وذلك بعد الفوز على المنتخب السويدي بنتيجة 2-1 في دور نصف النهائي.

ملخص المباراة

المنتخب الإسباني، كان أحرز هدف التقدم عبر اللاعبة سلمى بارالويلو في الدقيقة الـ 81 ثم سجلت اللاعبة السويدية ريبيكا بلومفكسيت هدف التعادل لبلادها في الدقيقة الـ 88.

قد يهمّك أيضاً
طرد عبدالله المعيوف في مباراة الهلال ضد الشباب

طرد عبدالله المعيوف في مباراة الهلال ضد الشباب

حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8 مساء

حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8 مساء

وعند حلول الدقيقة الـ 91، تمكنت اللاعبة أولجا من إحراز هدف الفوز لمنتخب اللاروخا لتتأهل إسبانيا ولأول مرة في تاريخها إلى نهائي مونديال السيدات.

منتخب إسبانيا - نهائي كأس العالم للسيدات

موعد نهائي كأس العالم للسيدات

وستواجه إسبانيا الفائز من مباراة أستراليا وإنجلترا في النهائي يوم الأحد المقبل.

وأُقيمت 8 نسخ من قبل لـ بطولة كأس العالم للسيدات، حيث فاز منتخب أمريكا باللقب 4 مرات ومنتخب ألمانيا مرتين ومنتخب اليابان مرة ومنتخب النرويج مرة.

منتخب إسبانيا - نهائي كأس العالم للسيدات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم