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على حساب المنتخب الإنجليزي

منتخب إسبانيا بطلًا لـ كأس العالم للسيدات للمرة الأولى

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
منتخب إسبانيا بطلًا لـ كأس العالم للسيدات للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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تُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات قبل قليل، وذلك بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

فوز ثمين لـ منتخب إسبانيا

وكانت اللاعبة أولجا كارمونا سجلت الهدف الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ 30.

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وفي الدقيقة السبعين من عمر المباراة، أضاعت اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو ركلة جزاء لمنتخب بلادها، لتنتهي المباراة بفوز الإسبانيات بهدف دون رد ويحصدن لقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخهن.

إسبانيا وإنجلترا - كأس العالم للسيدات

مشوار الإسبانيات في البطولة

وكان المنتخب الإسباني لعب في المجموعة الثالثة مع منتخبات اليابان وزامبيا وكوستاريكا، حيث فاز على منتخبي كوستاريكا وزامبيا في دور المجموعات وخسر من المنتخب الياباني.

وفي دور ثمن النهائي فاز منتخب إسبانيا على سويسرا بنتيجة 5-1، وفي دور ربع النهائي فازت الإسبانيات على الهولنديات بثنائية لهدف.

إسبانيا وإنجلترا - كأس العالم للسيدات

وفي دور نصف النهائي، فازت إسبانيا على السويد بثنائية لهدف ثم الفوز في النهائي اليوم على المنتخب الإنجليزي بهدف دون مقابل.

إسبانيا وإنجلترا - كأس العالم للسيدات - منتخب إسبانيا

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