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يعقد أكتوبر المقبل لتعزيز التحول الرقمي

منتدى التقنية الرقمية يدعم سوق البرمجيات

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
منتدى التقنية الرقمية يدعم سوق البرمجيات
المواطن - واس

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تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، النسخة الثالثة من «منتدى التقنية الرقمية» تحت شعار «برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر» في الثامن عشر من أكتوبر المقبل بمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز فرص سوق البرمجيات وأثرها الإيجابي على تعزيز التحول الرقمي في القطاعات وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي.

منتدى التقنية الرقمية

وأوضحت الهيئة أن «المنتدى سيركز بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين على عدد من المحاور الرئيسية التي تتناول تمكين سوق البرمجيات، والبرمجيات وأثرها في تنمية الاقتصاد الرقمي، وفرص ومستقبل البرمجيات في السوق السعودي».

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وسيناقش المتحدثون من خلال الجلسات الحوارية برامج دعم سوق البرمجيات، وتمكين البرمجيات لنماذج أعمال الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى أبرز التقنيات الحيوية في المجال.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن نسخة هذا العام سيصاحبها عدد من الإطلاقات لبرامج ومبادرات ومنافسات، سيعلن عنها لاحقا من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، داعية المهتمين والمختصين للتسجيل لحضور المنتدى ومتابعة أعماله، عبر زيارة صفحة المنتدى على موقعها الإلكتروني.

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