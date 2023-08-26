منتدى التقنية الرقمية يدعم سوق البرمجيات

تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، النسخة الثالثة من «منتدى التقنية الرقمية» تحت شعار «برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر» في الثامن عشر من أكتوبر المقبل بمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز فرص سوق البرمجيات وأثرها الإيجابي على تعزيز التحول الرقمي في القطاعات وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي.