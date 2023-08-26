منتدى التقنية الرقمية يدعم سوق البرمجيات ساديو ماني ينافس رونالدو وحمدالله في ترتيب هدافي الدوري السعودي جاذبية خاصة في الطائف بسبب الصيف والمطر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد موعد مباريات الأحد في الدوري الفرنسي لص بدون ذراعين على كرسي متحرك يسرق محلًا ويهدد بائعه بمسدس وظائف إدارية شاغرة بشركة KPMG أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل وظائف شاغرة في شركة الفنار فايز المالكي: رونالدو يُثبت أنه صفقة سعودية ناجحة بكل المقاييس
تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، النسخة الثالثة من «منتدى التقنية الرقمية» تحت شعار «برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر» في الثامن عشر من أكتوبر المقبل بمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز فرص سوق البرمجيات وأثرها الإيجابي على تعزيز التحول الرقمي في القطاعات وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي.
وأوضحت الهيئة أن «المنتدى سيركز بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين على عدد من المحاور الرئيسية التي تتناول تمكين سوق البرمجيات، والبرمجيات وأثرها في تنمية الاقتصاد الرقمي، وفرص ومستقبل البرمجيات في السوق السعودي».
وسيناقش المتحدثون من خلال الجلسات الحوارية برامج دعم سوق البرمجيات، وتمكين البرمجيات لنماذج أعمال الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى أبرز التقنيات الحيوية في المجال.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن نسخة هذا العام سيصاحبها عدد من الإطلاقات لبرامج ومبادرات ومنافسات، سيعلن عنها لاحقا من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، داعية المهتمين والمختصين للتسجيل لحضور المنتدى ومتابعة أعماله، عبر زيارة صفحة المنتدى على موقعها الإلكتروني.