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لتعزيز قدرات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت

منشآت تطلق جولة للتجارة الإلكترونية في 14 مدينة سعودية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
منشآت تطلق جولة للتجارة الإلكترونية في 14 مدينة سعودية
المواطن - واس

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تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية في سبتمبر المقبل “جولة التجارة الإلكترونية”، والتي تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعرف على أبرز الخدمات والفرص التي تقدمها الهيئة خلال فعاليات الجولة.

14 مدينة

وتتضمن الجولة زيارة 14 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية إلكترونيًا.

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وتستهل الجولة رحلتها، التي تستمر على مدى أربعة أشهر، من محافظة جدة مختتمة فعالياتها في مدينة الباحة، حيث تتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء.

ورش وجلسات إرشادية

وتهدف الجولة إلى تقديم أكثر من 100 ورشة عمل وما يقارب 1200 جلسة إرشادية واستشارية للمستفيدين، بجانب إتاحة الفرصة لحوالي 170 جهة لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها خلال الفعاليات، حيث من المتوقع أن تجذب الجولة أكثر من 28 ألف زائر.

وتسعى “منشآت” من خلال الجولة إلى التعريف بالتجارة الإلكترونية والمساهمة في تمكين المستفيدين منها، وتزويدهم بكافة المهارات اللازمة بهدف تأهيلهم للمنافسة في السوق، وتوضيح أهم السياسات والإجراءات في هذا القطاع، وتعزيز المعرفة لدى المهتمين بهذا القطاع، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وتقدم الجولة مجموعة من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال في كافة المناطق المستهدفة، لدعمهم في تعزيز مشاريعهم الريادية وتحفيزهم على النمو من خلال الاستفادة من الفرص والممكنات المقدمة في مجال التجارة الإلكترونية.
كما ستشهد الجولة مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة؛ بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك؛ لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتوفير بيئة داعمة تسهّل جميع الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

تعزيز قدرات رواد الأعمال

وتحرص “منشآت” على تعزيز قدرات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن المملكة تعد واحدة مـن أعلى 10 دول نمواً فـي مجال التجارة الإلكترونية بنسبة بلغت 32% خلال الربع الأول من عام 2023.

وتدعو “منشآت” الراغبين بحضور فعاليات الجولة إلى زيارة الرابط التالي: http://ectour.monshaat.gov.sa/، للتسجيل والاستفادة من ورش العمل والفعاليات المصاحبة.

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