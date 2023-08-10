منشور خاطئ يعيد بريطانيا للاتحاد الأوروبي

نشر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منشورًا خاطئًا على موقع “اكس” للتواصل الاجتماعي (“تويتر” سابقًا)، سميت فيه المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل المنشور

وصدرت عن مكتب سوناك سلسلة من المنشورات على موقع “إكس”، اليوم الخميس، تحدثت عن إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاق احتلال بريطانيا مركز الصدارة في هذا المجال.

وذكر أحد المنشورات أن “بريطانيا تستضيف ضعفي عدد شركات الذكاء الاصطناعي الذي يستضيفه أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي”.

ولفتت وسائل الإعلام البريطانية إلى أنه تم حذف المنشور بعد نحو 45 دقيقة من نشره، وأعيد نشره بصيغة أخرى، حيث تم حذف كلمة “آخر” من الجملة الأصلية.

من المعروف أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31 يناير عام 2020، تنفيذًا لمقررات الاستفتاء الشعبي على هذا الملف، الذي جرى في عام 2016، والذي صوت 52% من المشاركين فيه لصالح الانسحاب الذي أطلق عليه اسم “بريكست”.