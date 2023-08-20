منصة إحسان: 5 مسارات لدعم الطلاب المحتاجين

ذكرت منصة إحسان بـ 5 مسارات لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين، مع بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ.

وقالت منصة إحسان في منشور على منصة “إكس” “في موسم العودة للمدارس، بادر بخيرك لإعانة الطلاب والطالبات المحتاجين، لتيسّر حياتهم وتغرس أثرًا في مسيرتهم التعليمية”.

5 مسارات لدعم الطلاب

وأضافت “تبرع لتعين الطلاب والطالبات المحتاجين وساهم في دعم مسيرتهم التعليمية من خلال وسائل النقل للطلاب، المستلزمات الدراسية، الفسحة المدرسية، الحقائب المدرسية، وكفالة الطلاب التعليمية”، مؤكدة أن ذلك يساهم في بناء مستقبل مشرق للطلاب.

دعم من القيادة

وتحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

وتتمتع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير، وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.