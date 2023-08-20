Icon

نيمار يزور مقر الهلال Icon الصلاة على الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود Icon برشلونة يبحث عن بديل ليفاندوفسكي Icon 3 أندية تتسابق لضم حسان تمبكتي Icon استراتيجية جامعة كاوست تعظم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكارات في السعودية والعالم Icon وزير العدل يطلق منصة ناجز لتعزيز تطور الحكومة الرقمية Icon إسبانيا ثالث بلد تفوز بـ كأس العالم للسيدات لأول مرة بتاريخها Icon محمد بن سلمان يضع نقطة انطلاق جديدة لجامعة كاوست Icon رسالة مدرب تشيلسي إلى الهلال بشأن ضم لوكاكو Icon زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان بعد مقتل شقيق العروس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المستلزمات الدراسية والحقائب أبرزها

منصة إحسان: 5 مسارات لدعم الطلاب المحتاجين

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
منصة إحسان: 5 مسارات لدعم الطلاب المحتاجين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت منصة إحسان بـ 5 مسارات لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين، مع بدء العام الدراسي الجديد 1445هـ.

وقالت منصة إحسان في منشور على منصة “إكس” “في موسم العودة للمدارس، بادر بخيرك لإعانة الطلاب والطالبات المحتاجين، لتيسّر حياتهم وتغرس أثرًا في مسيرتهم التعليمية”.

قد يهمّك أيضاً
30 دائرة تنفيذ إدارية استعدادًا لبدء العمل بالمحاكم

30 دائرة تنفيذ إدارية استعدادًا لبدء العمل بالمحاكم

السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة

السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة

5 مسارات لدعم الطلاب

وأضافت “تبرع لتعين الطلاب والطالبات المحتاجين وساهم في دعم مسيرتهم التعليمية من خلال وسائل النقل للطلاب، المستلزمات الدراسية، الفسحة المدرسية، الحقائب المدرسية، وكفالة الطلاب التعليمية”، مؤكدة أن ذلك يساهم في بناء مستقبل مشرق للطلاب.

منصة إحسان

دعم من القيادة

وتحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

وتتمتع المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير، وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم