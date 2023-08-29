منصة إكس تعاقب حسابات تشتري المتابعين والمشاهدات

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أعلنت منصة “إكس” رسميًا عن عدد من الإجراءات الجديدة ضد أصحاب الحسابات التي تشتري المتابعين بغرض الانتشار وزيادة الدخل.
وقال الخبير التقني عبدالله السبيعي على حسابه بمنصة “إكس” إن منصة ( X ) تويتر سابقًا منعت رسمياً شراء زيادة المتابعين والمشاهدات والريتويت والإعجابات والإشارات وأصوات الاستطلاع، مؤكدًا أنها تعرض أي حساب للإيقاف، وتم تحديث صفحة القوانين الخاصة بالاستخدام.
ووفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من التلاعب ببرنامج تحقيق الدخل من منشئي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيعاقب أي شخص بتعليق حسابه.
من جانبها، أوضحت المنصة أن إجراءات التعليق المؤقت للحسابات ستأتي بسبب زيادة حجم الحساب عبر بيع أو شراء متابعين أو شراء التفاعلات وهي (إعادة النشر “الريتويت”، الإعجابات، الإشارات).
وأكدت المنصة أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الإجراءات وقد تؤدي إلى التعليق الدائم.