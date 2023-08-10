منصة مدرستي لطلاب ثانوي: سجلوا في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج

دعت منصة مدرستي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج لمسارات المرحلة الثانوية.

البرنامج المدمج

وقالت منصة مدرستي في منشور عبر منصة إكس: ندعو طلابنا وطالباتنا في المسار العام بالمرحلة الثانوية للتسجيل في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج لمسارات المرحلة الثانوية.. عبر صفحاتهم في نظام نور.

مواعيد التسجيل

ولفتت إلى أن ذلك بدءًا من أمس الأربعاء، وحتى تاريخ 17 أغسطس الجاري.