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التسجيل عبر نظام نور حتى 17 أغسطس

منصة مدرستي لطلاب ثانوي: سجلوا في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
منصة مدرستي لطلاب ثانوي: سجلوا في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج
المواطن - فريق التحرير

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دعت منصة مدرستي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج لمسارات المرحلة الثانوية.

البرنامج المدمج

وقالت منصة مدرستي في منشور عبر منصة إكس: ندعو طلابنا وطالباتنا في المسار العام بالمرحلة الثانوية للتسجيل في المسارات التخصصية في البرنامج المدمج لمسارات المرحلة الثانوية.. عبر صفحاتهم في نظام نور.

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مواعيد التسجيل

ولفتت إلى أن ذلك بدءًا من أمس الأربعاء، وحتى تاريخ 17 أغسطس الجاري.

 

 

 

 

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