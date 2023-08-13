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منصور الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الإعلام

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
منصور الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الإعلام
المواطن - فريق التحرير

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تلقى الزميل منصور الغامدي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته الى المرتبة الثالثة عشرة (مدير عام) بوزارة الإعلام.

وثمن الغامدي لوزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري ثقته، آملاً أن يكون عند حسن الظن في أداء مهامه لخدمة الوطن.

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صحيفة “المواطن” تتقدم بالتهنئة للزميل الغامدي وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.

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