منصور الغامدي إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الإعلام أرقام مميزة لـ رونالدو بالبطولة العربية 2023 الدفاع المدني: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن وظائف تقنية شاغرة في جامعة القصيم تثبيت كسر في الفخذ لمسنة بمستشفى ضمد العام 3 مسارات للتحدي في هاكاثون الصناعة 2023 جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات سيرجيو راموس مطلب جماهير الاتحاد والأهلي ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم
تلقى الزميل منصور الغامدي التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته الى المرتبة الثالثة عشرة (مدير عام) بوزارة الإعلام.
وثمن الغامدي لوزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري ثقته، آملاً أن يكون عند حسن الظن في أداء مهامه لخدمة الوطن.
صحيفة “المواطن” تتقدم بالتهنئة للزميل الغامدي وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.