منع بعض أدوات التشجيع لجماهير الأهلي يثير أزمة

أبدت جموع كبيرة من جماهير النادي الأهلي اعتراضها على منع الجماهير من إدخال بعض أدوات التشجيع اللازمة لهم أثناء متابعتهم لمباريات الراقي تزامنًا مع انطلاق دوري روشن موسم 2023/2024.

وكانت جماهير الراقي اشتكت من منع إدارة ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، لهم من إدخال بعض أدوات التشجيع رغم أنها مسموحة في ملاعب أخرى.

فيصل الجفن يُنصف جماهير الأهلي

وحول هذا الأمر قال الإعلامي الرياضي ” فيصل الجفن” في برنامج ” الديوانية” : ” ما يفعله المسؤولون من منع للجماهير باستخدام أدوات التشجيع المناسبة، يضر صورة دوري روشن أمام العالم، العالم يتابعنا، الجماهير تفعل أشياء مبهرة وتصدر تلك الجماليات للعالم، وما يحدث ضد الجماهير سينعكس بالسلب على القنوات الناقلة والتي تنتظر منها إشادة، إذا لم يفهم المسؤول ذلك الأمر يجلس في بيته ويأتي مسؤول آخر يترك المساحة والحرية”.

فئات عريضة من جماهير الأهلي، أشادت بما قاله فيصل الجفن عن طريقة تشجيع جماهير الراقي مؤكدة أن منعهم من استخدام أدوات التشجيع التي تتفق مع فكرهم سيؤثر سلبًا على صورة الدوري، وذلك بسبب حديث العالم كله عن طريقة تشجيع جماهير الراقي في أول 3 جولات من دوري روشن.

يذكر أن الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الأهلي كان قال عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” بعد العمل الكبير من رئيس رابطة الأهلي بدر تركستاني تم السماح بإدخال عدد محدود من الكيماوي و الأعلام و الشماريخ ، لازال المنع مستمر للرولات واللوحات باللغة الإنجليزية و المايكات مايك واحد فقط لكامل الملعب”.