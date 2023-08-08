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تمت إدانته بتهم فساد

منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء، بأن لجنة الانتخابات الباكستانية قررت منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

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وصدر حكم غيابي في باكستان على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته.

بعد الإطاحة بـ عمران خان هذا ما سيحدث لاحقًا في باكستان

اتهامات بالفساد

وقال التلفزيون الباكستاني، السبت: “إن القاضي همايون ديلوار أعلن أنه تم إثبات ضلوع خان في ممارسات فساد”.

ولم يكن خان حاضرًا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرًا باعتقاله.

وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولارًا، وحرمانه خمس سنوات من الترشح للانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.

القبض على عرمان

في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية: إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.

وأعلن عطا لله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء: “تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان”.

وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله في إسلام آباد.

احتجاز عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق

 

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