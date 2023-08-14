من يتحمل السعي في نظام الوساطة العقارية؟

أوضحت الهيئة العامة للعقار، أنه وفقًا لنظام الوساطة العقارية الجديد يتحمل العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة المبرم بينهما.

نظام الوساطة العقارية

على صعيد آخر، أكد سلطان حمد، المهتم في الشأن العقاري، أن القطاع العقاري كان يشهد سابقًا عشوائية وشوائب، وخصوصًا أعمال الوساطة العقارية، مشيدًا بنظام الوساطة العقارية وما أحدثه من شفافية ومصداقية في القطاع.

وأوضح أن هذه العروض الوهمية كان تتم بقصد أو بغير قصد، لضعف احترافية الوسيط العقاري، لافتًا إلى إضعاف الموثوقية في القطاع العقاري.

وضوح وشفافية

وأكد أن القطاع الآن يشهد شفافية ووضوحًا وتنظيمًا بعد تطبيق نظام الوساطة العقارية، والذي تطبقه الهيئة العامة للعقار.